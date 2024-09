Toto kommen Anfang 2025 auf Europatour

Steve Lukather (l.) und John Pierce mit Toto am 27. Juli 2024 in Madrid

Toto kommen nächstes Jahr auf ausgedehnte Tournee durch Europa. So treten Gitarrist Steve Lukather und Co. im Februar und März 2025 zwanzig Mal in großen Konzerthallen auf. Wie zuletzt üblich werden die beiden vollwertigen Band-Mitglieder Lukather und Sänger Joseph Williams von Keyboarder/Sänger Greg Phillinganes, Drummer Shannon Forrest, Bassist John Pierce, Perkussionist Warren Ham und Keyboarder/Sänger Dennis Atlas unterstützt.

In Deutschland machen Toto am 18. und 19. Februar in der Stuttgarter Porsche Arena sowie der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Arena Halt. Darüber hinaus stehen in der Schweiz am 15. und 16. Februar Liveshows in Genf und Zürich an. Im Zuge der Tourneeankündigung vermeldeten die AOR-Ikonen, dass sie für ihren Welt-Hit ‘Africa’ jüngst eine Diamand-Auszeichnung von der Recording Industry Association of America (RIAA) erhalten haben — wegen zehn Millionen verkaufter Einheiten in den Vereinigten Staaten von Amerika. ‘Hold The Line’ steht mit 3,5 Millionen abgesetzten Kopien derzeit bei dreifach Platinum, und ‘Rosanna’ hat mit zwei Millionen Single-Verkäufen Doppelplatin.

Toto — Europatour 2025:

01.02. UK- Glasgow, OVO Hydro

02.02. UK- Birmingham, BP Pulse LIVE

04.02. UK- Manchester, AO Arena

05.02. UK- London, OVO Arena Wembley

07.02. BE- Brüssel, Forest National

08.02. NL- Arnhem, GelreDome

10.02. LU- Esch Alzette, Rockhal

11.02. FR- Lille, Zénith

12.02. FR- Paris, Zénith La Villette

14.02. FR- Lyon-Décines, LDLC Arena

15.02. CH- Gen f , Geneva Arena

16.02. CH- Z ü rich, Hallenstadion

18.02. Stuttgart, Porsche Arena

19.02. D ü sseldorf, Mitsubishi Electric Halle

21.02. DK- Horsens, Forum Horsens

22.02. DK-K openhagen, Royal Arena

25.02. NO- Oslo, Spektrum

26.02. SE- G ö teb o rg, Scandinavium

28.02. FI- Helsinki, Espoo Metro Arena

02.0 3 . FI- Tampere, Nokia Arena

