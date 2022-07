Suicide Silence machen von nun an ohne Schlagzeuger Alex Lopez weiter. Die Trennung erfolgte offenbar in aller Freundschaft.

Suicide Silence und ihr langjähriger Schlagzeuger Alex Lopez gehen getrennte Wege. Dies gaben die kalifornische Deathcore-Gruppe und der 36-jährige Musiker in den Sozialen Medien bekannt. Über die Gründe haben beide Parteien nichts ausgeplaudert. Stattdessen wünscht man sich gegenseitig alles Gute für die Zukunft. Als Live-Trommler ist zunächst Ernie Iniguez am Start, der bereits beim letzten Studiowerk BECOME THE HUNTER an den Drums saß. In aller Freundschaft "Suicide Silence und unser langjähriger Drummer Alex Lopez haben einvernehmlich vereinbart, getrennte Wege zu gehen", heißt es im offiziellen Statement der Formation. "Wir wünschen ihm nichts als das Beste, so er weiterzieht, und ermutigen euch…