Tribulation kündigen neues Album an

Die schwedischen Goth-Metaller Tribulation melden sich drei Jahre nach WHERE THE GLOOM BECOMES SOUND mit einem neuem Langspieler zurück. Nachdem Ende Juni bereits die erste Single-Auskopplung ‘Saturn Coming Down’ veröffentlicht wurde, folgte jetzt ‘Tainted Skies’ und die offizielle Albumankündigung.

Empfehlung der Redaktion Tribulation: Triumph der Trübsal Gothic Metal Auch das neue Tribulation-Werk WHERE THE GLOOM BECOMES SOUND ist keine (Death Metal-)Dutzendware. Gitarrist Adam Zaars steht Rede und Antwort. Das neue Werk trägt den klangvollen Titel SUB ROSA IN ÆTERNUM und soll am 1. November 2024 via Century Media das Licht der Welt erblicken. Damit folgt das neue Album auf die EP HARMATIA, die 2023 erschienen ist und viele positive Kritiken verbuchen konnte. In einem Instagram-Post wird SUB ROSA IN ÆTERNUM wie folgt angekündigt: „Tribulation beschwören ein neues Biest: Teils psychologischer Horror des italienischen Kinos, teils hagerer britischer Gothic und teils Art-Déco-Opulenz – das Album ist eine lodernde Fackel am wolkigen, skelettierten Himmel.“

Ferne Orte

Gitarrist Adam Zaars hat bislang Statements zu den einzelnen Singles abgegeben: Über ‘Saturn Coming Down’ sagte er: „Es ist ein Vorgeschmack auf die neuen musikalischen Gebiete, die wir erkundet haben und die uns an Orte geführt haben, an die wir uns nie zuvor gewagt haben. Es ist eine Ode an einen sehr alten Titanen, der ständig hinter unserem Rücken zu lauern scheint. Es ist ein Song über Saturn und unsere verschiedenen Interpretationen und Vorstellungen von ihm über die Jahrtausende hinweg.“

‘Tainted Skies’ beschreibt er hingegen als „Das Alte und das Neue. ‘Tainted Skies’ ist ein ziemlich geradliniger Tribulation-Song von Joseph. Er gibt dem ganzen Klang seine eigene Note und führt uns durch düstere Tiefen und schattige Himmel, vom Tod zum neuen Leben.“

Wann es das neue Liedgut hierzulande live zu bestaunen gibt, ist noch nicht bekannt. Zunächst geht es im Oktober erst mal gemeinsam mit Opeth auf Nordamerika-Tournee, deren Finale an Halloween in San Francisco stattfindet. Dazu schreibt die Band in einem Kommentar: „Es ist viel, viel zu lange her, seit wir es das letzte Mal über den großen Teich geschafft haben und wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir dies mit Opeth tun. Wir hoffen, viele alte und neue Freunde wiederzusehen. Wir können es kaum erwarten!“

