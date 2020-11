Van Halen: Alte Live-Aufnahme von 1975 aufgetaucht

Foto: Getty Images, John Atashian. All rights reserved.

Gitarrist Eddie Van Halen und Sammy Hagar bei einem Konzert mit Van Halen am 26. August 1986.

Noch bevor Van Halen 1978 ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlichten, gab die Gruppe bereits Konzerte. Eine alte Audioaufnahme eines Band-Auftritts in der Pasadena High School tauchte nun über YouTube auf. Diese stammt aus dem Jahr 1975. Zu hören sind in dem knapp dreißigminütigen Clip vor allem Cover-Songs von Bands wie Deep Purple, ZZ Top und The Rolling Stones.

Van Halen spielten aber auch eine eigene Komposition – ‘I Live With Fools’. Der Song wurde fünf Jahre später mit dem gekürzten Titel ‘Fools’ auf Van Halens drittem Album WOMEN AND CHILDREN FIRST veröffentlicht.

Die Setlist des Auftritts sieht wie folgt aus:

‘Chevrolet’ (ZZ Top) ‘Maybe I’m a Leo’ (Deep Purple) ‘Brown Sugar’ (The Rolling Stones) ‘And We All Had a Real Good Time’ (Edgar Winter) ‘Walk Away’ (James Gang) ‘Rock And Roll Hoochie Koo’ (Johnny Winter) ‘Don’t Call Us, We’ll Call You’ (Sugarloaf) ‘I Live With Fools’ (early version of Van Halen original „Fools“)

