Am 27. und 28.06.2025 findet in Münster, Am Hawerkamp erneut das Vainstream Rockfest statt. Das Vainstream Rockfest ist ein im Jahr 2006 gegründetes Musikfestival in Münster, das in den letzten Jahren am letzten Juni- oder ersten Juliwochenende stattfand. Auf dem Festival treten in erster Linie Bands aus dem Bereich Metalcore, Punk, Hardcore Punk und verwandter Stilrichtungen auf. Für Kurzentschlossene und Sparfüchse haben wir ein Gewinnspiel organisiert.

Gewinnt 2×2 Tickets für das Vainstream Rockfest 2025!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Vainstream“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 17.06.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

