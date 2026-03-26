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Verlosung: Kino-Tickets für ‘Sicario’ zu gewinnen

Sicario
Foto: Studiocanal GmbH, Richard Foreman. All rights reserved.
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Villeneuves intensiver Thriller ‘Sicario’ kehrt zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Emily Blunt und Benicio del Toro.
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Mit ‘Sicario’ steht ein weiteres Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern und offenbart eine Welt voller Korruption und Gewalt, in der Moral schon längst keine Kategorie mehr ist. Nach seinem aufwühlenden und hochgelobten US-Debüt ‘Prisoners’ inszenierte ‘Dune’-Regisseur Denis Villeneuve mit ‘Sicario’ erneut einen ebenso brillanten wie intensiven Thriller voller Hochspannung.

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Kurzinhalt

Der Drogenkrieg beherrscht seit Jahren den Grenzbereich zwischen Arizona und Mexiko. Nachdem die idealistische FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) im Geheimversteck eines Drogenkartells einen grausamen Fund macht, meldet sie sich zu einer internationalen Task-Force, um Jagd auf die Drahtzieher zu machen.

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Ihr erster Einsatz führt Kate direkt in das umkämpfte Grenzgebiet, wo sich ein routinierter Gefangenentransfer innerhalb von Sekunden als gefährlicher Hinterhalt entpuppt. Nur durch die Hilfe des ebenso skrupellosen wie kampferprobten Söldners Alejandro (Benicio del Toro) kann sie entkommen.

Sicario
Alejandro (Benicio del Toro) ist Profi

Bei der nächsten Geheimoperation trifft sie Alejandro wieder, der wie sie Bestandteil einer Spezialeinheit ist. Doch bald wird klar, dass er zusammen mit anderen Mitstreitern eigene Pläne verfolgt. Kates moralische Überzeugungen werden einer harten Prüfung unterzogen, als die Grenzen zwischen Gut und Böse im Laufe der Operation zusehends verschwimmen…

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Matt (Josh Brolin) im Einsatz

Am 7. April kehrt der intensive Thriller nun zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der Trailer:

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‘Sicario’

Regie: Denis Villeneuve; mit: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Victor Garber, Daniel Kaluuya, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan u.v.a.

Kino-Event-Tag: 7. April 2026

Sicario

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

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Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Sicario’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Sicario“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 01.04.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


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    Richard Foreman, Jr. SMPSP Studiocanal GmbH
    Richard Foreman Studiocanal GmbH
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    Richard Foreman Jr SMPSP Studiocanal GmbH

    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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