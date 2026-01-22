Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Verlosung: Kino-Tickets für ‘Lost Highway’ zu gewinnen

Lost-Highway_003
Foto: 1996-98 AccuSoft Inc., All right. All rights reserved.
von
‘Lost Highway’ trägt unverkennbar David Lynchs ganz eigene Handschrift. Der Filmemacher lässt die Grenzen zwischen Realität und Surrealismus auf verstörende Weise verschwimmen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Am 3. Februar kehrt der Neo-Noir-Thriller ‘Lost Highway’, hochkarätig besetzt mit unter anderem Bill Pullman und Patricia Arquette, zurück auf die große Leinwand.

Lost-Highway_Logo

Einen Eindruck zum Film vermittelt der neue Trailer:

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Für den typisch mysteriösen Lynch-Sound sorgte sein langjähriger künstlerischer Wegbegleiter Angelo Badalamenti, der zu diesem Zeitpunkt längst kein Unbekannter beim Publikum war, hatte er doch unter anderem schon die unvergesslichen Klänge zu Lynchs Kultserie ‘Twin Peaks’ (1990-91) beigesteuert.

Lost-Highway_008

Kurzinhalt

Die Ehe des Jazzsaxophonisten Fred Madison (Bill Pullman) ist am Abgrund. Als er nach einer Party festgenommen wird und des Mordes seiner Frau Renee (Patricia Arquette) beschuldigt wird, landet er in der Todeszelle.

Lost-Highway_007

Geplagt von starken Kopfschmerzen und Visionen des Mystery Mans (Robert Blake), verwandelt sich Fred in den Automechaniker Pete Dayton (Balthazar Getty). Die Wärter, die den unschuldigen Fremden in der Zelle finden, müssen Pete gehen lassen.

Lost-Highway_004

Doch es stellt sich bald raus, dass alle, gefangen in ihrem eigenen Schicksal, verloren sind …auf dem Lost Highway.

Lost-Highway_006

 

‘Lost Highway’

Regie: David Lynch; mit: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson Wagner, Richard Pryor, Lucy Butler, Michael Massee, Gary Busey, Robert Loggia, John Roselius, David Byrd, Jack Nance u.v.a.

KINO-EVENTTAG: 3. Februar 2026

Lost-Highway_Plakat

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Lost-Highway-Kinogutschein

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Lost Highway’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Highway“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 27.01.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

    1996-98 AccuSoft Inc., All right
    1996-98 AccuSoft Inc., All right
    1996-98 AccuSoft Inc., All right
    1996-98 AccuSoft Inc., All right

    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

    teilen
    mailen
    teilen

    Themen

    Best Of Cinema David Lynch Film Gewinnspiel Gutschein Kino Lost Highway Tickets Verlosung
    Full Metal Cruise-Doku in der ZDF-Mediathek
    Full Metal Cruise VII
    In der ZDF-Mediathek gibt es bald die Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ über die Full Metal Cruise zu sehen.
    Ab Freitag, den 12. Dezember um 9 Uhr gibt es in der ZDF-Mediathek (www.zdf.de) die vierteilige Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ von Christina Gloos und Nina Suweis zu bestaunen. Das ZDF begleitete im September die Full Metal Cruise und dokumentierte das Treiben an Bord. Der Rundfunksender schreibt dazu: "Ausnahmezustand auf hoher See: Gitarrenriffs und Headbangen statt idyllischem Dahintreiben. Zehn Tage entern 2.500 Metalfans und Bands das Kreuzfahrtschiff. Herausfordernd für Kapitän und Crew. Einmal im Jahr verwandelt sich das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff in ein schwimmendes Festival. Metalheads auf hoher See Drei Bühnen, tonnenweise Technik und tausende Liter Bier…
    Weiterlesen
    Zur Startseite