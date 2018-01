Verlosung ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’: 2 Kinokarten und Sonnenbrille zu gewinnen

‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’ ist ein schwarzhumoriges Drama von Regisseur Martin McDonagh (Oscar für den Besten Kurzfilm, Oscar-Nominierung für das Drehbuch von ‘Brügge sehen… und sterben?’).

Zum Inhalt:

Nachdem Monate vergangen sind, ohne dass der Mörder ihrer Tochter ermittelt wurde, unternimmt Mildred Hayes (Oscar-Preisträgerin Frances McDormand, ‘Fargo’) eine Aufsehen erregende Aktion:

Sie bemalt drei Plakatwände an der Stadteinfahrt mit provozierenden Sprüchen, die an den städtischen Polizeichef William Willoughby (Woody Harrelson, Oscar-Nominierungen für ‘Larry Flynt’ und ‘The Messenger’), adressiert sind um ihn zu zwingen, sich um den Fall zu kümmern.

Als sich der stellvertretende Officer Dixon (Sam Rockwell), ein Muttersöhnchen mit Hang zur Gewalt, einmischt, verschärft sich der Konflikt zwischen Mildred und den Ordnungshütern des verschlafenen Städtchens nur noch weiter.

Gewinnt zum Kinostart von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri am 25. Januar ein lässiges Fan-Paket, bestehend aus der Sonnenbrille JB Manchester by Jérôme Boateng von edel-optics.de, deren zeitlose Fliegerbrillenoptik und das unverwüstliche Metallgestell der Inbegriff von kompromissloser Coolness sind.

Dazu gibt es außerdem zwei Freikarten für die bitterböse und schwarzhumorige Dramödie mit Frances McDormand und Woody Harrelson!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld die Antwort auf folgende Frage schreiben:

Wie heißt der Regisseur von ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’?

