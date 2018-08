Video: Herzliches Black Metal-Cover von Totos ‚Africa‘

Foto: Screenshot via YouTube, Woods Of Trees. All rights reserved.

Vor 36 Jahren veröffentlicht, hat sich dieser catchy Ohrwurm von Toto bis heute gehalten und wird nun endlich mit einer Black Metal-Parodie belohnt. Woods Of Trees hat das Lied auf fantastische Weise in einen Black Metal-Kracher verwandelt.

Seht hier ‚Africa‘ von Woods Of Trees:

https://www.youtube.com/watch?v=vr9h8mamAWM Video can’t be loaded: Toto – Africa BLACK METAL (https://www.youtube.com/watch?v=vr9h8mamAWM)

Selbiger Künstler nahm sich in der Vergangenheit bereits anderen, ebenfalls textlich „leicht“ modifizierten Klassikern und Pop-Songs an, darunter Mariah Carey, Celine Dion und Abba. Wir wünschen viel Vergnügen!

‚All I Want For Christmas Is You‘ -> ‚All I Want For Kriegmas Is You‘

https://www.youtube.com/watch?v=5Ogc4xlozaE Video can’t be loaded: „All I Want for Kriegmas Is You“ Black Metal Parody | MetalSucks (https://www.youtube.com/watch?v=5Ogc4xlozaE)

‚My Heart Will Go On‘ -> ‚The Heart Does Grow Cold‘ (absoluter DSBM-Klassiker!)

https://www.youtube.com/watch?v=aFr1E-puIu8 Video can’t be loaded: „The Heart Does Grow Kold“ Black Metal Parody | MetalSucks (https://www.youtube.com/watch?v=aFr1E-puIu8)

Diverse Abba-Tracks