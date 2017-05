Video: Ministry Live-Premiere des neuen Songs ‘Antifa‘

Foto: Screenshot via Youtube. All rights reserved.

Mal davon abgesehen, dass Al Jourgensen den Text abliest, er generell nicht mehr wirklich gut aussieht und manche Gesangs-Parts vom Band zu stammen scheinen, kann man sich dieses Ministry-Livevideo vom Blackest Of The Black Fest am 27.05.2017 im Oak Canyon Park (Silverado, Kalifornien) schon mal anschauen:

‘Antifa’ ist der erste vorgestellte Song des Nachfolgers zu FROM BEER TO ETERNITY (2013). Nach dem Tod von Mike Scaccia (2012) hatte Jourgensen zwar angekündigt, es gebe kein weiteres Ministry-Album mehr, dies jedoch letztes Jahr wieder zurückgenommen.