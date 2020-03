Ville Valo: Ehemaliger HIM-Frontmann mit neuem Soloprojekt

Das wird Dich auch interessieren





Als HIM sich 2017 auflösten und auf große Abschieds-Tournee gingen, rollten ein paar Tränchen im Publikum. Nun gibt der ehemalige Frontmann Ville Valo aber Anlass zur Freude. Der finnische Musiker hat ein neues Soloprojekt ins Leben gerufen, das den einfachen Namen VV trägt, und auch sogleich neue Musik veröffentlicht.

Das Logo zu seiner ersten EP ist eine Abwandlung des bekannten HIM-Heartagrams. GOTHICA FENNICA VOL.1, so der Titel des Werks, beinhaltet drei Songs: ‘Salute The Sanguine’, ‘Run Away From The Sun’ und ‘Saturnine Saturnalia’ und sie erinnern musikalisch stark an HIM.

Hier könnt ihr euch die Songs von VV anhören: