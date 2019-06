Vinnie Paul: Gedenken zum ersten Todestag

Foto: Screenshot via YouTube, Tom Bachonski. All rights reserved.

Vinnie Paul starb am 22. Juni 2018 bei sich zu Hause in Las Vegas mit nur 54 Jahren. Todesursache war eine dilatative Kardiomyopathie, eine krankhafte Erweiterung des Herzmuskels mit gleichzeitig koronarer Arterienkrankheit. Das ergab in der Folge eine chronische Schwäche seines Herzmuskels, was letztendlich zum Tod führte.

Am 24. Mai 2019 wurde der Grabstein von Vincent „Vinnie“ Paul Abbott gelegt. Aus diesem Anlass posteten Pantera auf ihrer Facebook-Seite neben Fotos auch die Bitte, die letzte Ruhestätte der beiden Brüder mit Respekt zu behandeln, wenn man vor Ort zu Besuch ist.

Der viel zu früh verstorbene Pantera- und Hellyeah-Schlagzeuger wurde am 30. Juni 2018 neben seinem Bruder Dimebag Darrell und seiner Mutter Carolyn auf dem Moore Memorial Gardens Cemetery in Arlington, Texas, bestattet. Vinnie ruht in einem Kiss-Sarg, welcher der Familie von Gene Simmons und Paul Stanley geschenkt wurde.

Bei seiner Beerdigung sprachen unter anderem der frühere Grim Reaper-Gitarrist Nick Bowcott und SiriusXM-DJ Jose Mangin die Grabreden. Ebenfalls anwesend waren Ace Frehley (Ex-Kiss), David Draiman (Disturbed), Chad Kroeger (Nickelback), Charlie Benante (Anthrax), Chris Jericho (Fozzy) und Paul Shortino (Rough Cutt). Eine öffentliche Trauerfeier fand am 1.7.2018 in der Bomb Factory in Dallas, Texas, statt.

Seht hier das Video eines Grabbesuchs bei Vinnie Paul und Dimebag: