Musiksender Viva wird eingestellt

Foto: Screenshot via YouTube, MMAlign. All rights reserved.

Viva geht nun endgültig in Rente: Laut DWDL kam diese Nachricht bei den Screenforce Days in Köln am Mittwoch von Viacom. Demnach wird der TV-Sender gegen Ende des Jahres sein Programm komplett einstellen, nachdem der Fernsehsender in den letzten Jahren bereits arg an Sendezeit eingebüßt hat und nur noch zwölf Stunden von 2 Uhr morgens bis 14 Uhr mittags ausgestrahlt wurde. Comedy Central wird nun von der Einstellung profitieren und künftig rund um die Uhr senden.

Dear VIVA,heute vernahmen wir mit großer Trauer, dass Du gegen Ende des Jahres das zeitliche segnen wirst! Ohne Dich… Gepostet von TELE 5 am Donnerstag, 21. Juni 2018

Damit geht allerhand Nostalgie flöten – und zwar nicht nur die der Kunterbunten Pop-Welt. Neben vielerlei Moderatoren, die Viva in den Neunzigern und Zweitausendern hervorbrachte, wurden auch jede Menge Musiker den Hörern näher gebracht, die Metal-Szene natürlich eingeschlossen.

Es gab so einige Beiträge zu Festivals oder Band-Interviews, wie beispielsweise ein Gespräch mit den Metal-Helden Iron Maiden über ihr 1998 erschienenes Album VIRTUAL XI. Hier nun eine kleine Auswahl, um noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen:

https://www.youtube.com/watch?v=PWVnbuXVwS0 Video can’t be loaded: Six Feet Under – Interviews + Florida Metal scene report (VIVA TV Germany) (https://www.youtube.com/watch?v=PWVnbuXVwS0)

https://www.youtube.com/watch?v=JG1TiTeoTi0 Video can’t be loaded: No Mercy Death n Black festival German VIVA TV 1998 HD (https://www.youtube.com/watch?v=JG1TiTeoTi0)

https://www.youtube.com/watch?v=Ym7JyqhGb1M Video can’t be loaded: Iron Maiden – Metalla interview (VIVA TV Germany) (https://www.youtube.com/watch?v=Ym7JyqhGb1M)