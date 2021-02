Wacken Open Air: Bauer Uwe verstorben

Am 28. Januar wurde Alexi Laiho beigesetzt. Seine Witwe Kelli Wright-Laiho zeigt auf Instagram berührende Fotos von der Trauerfeier.

Kelli Wright-Laiho, die Witwe des am 29. Dezember verstorbenen Alexi Laiho, hat Bilder von der Beerdigung beziehungsweise Trauerfeier des ex-Children Of Bodom-Gitarristen am 28. Januar geteilt (siehe Instagram-Post unten). Zu sehen ist dabei zum eine Art Trauerkarte oder Einladung zur Beerdigung. Zum anderen gibt es noch ein Foto vom in einer Kirche aufgebarten Sarg mit zugehörigen Blumenarrangments. Dazu schreib die Witwe von Alexi Laiho, die zwischenzeitlich als Presseagentin für verschiedene Extreme Metal-Bands gearbeitet hat: "Auch wenn Shelby [Kellis Tochter aus einer früheren Beziehung Anm.d.R.] und ich nicht in der Lage waren, physisch am 28. Januar teilzunehmen, konnten wir doch trotzdem…