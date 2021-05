Wacken: Serie mit Charly Hübner

Foto: Florida Film. All rights reserved.

Vergangenes Jahr kündigte Schauspieler Charly Hübner, der viel für Musik übrig hat und auch schon die Dokumentation ‘Wildes Herz’ über die Band Feine Sahne Fischfilet machte oder 2013 die fünfstündige NDR-Dokumentation ‘Alles auf schwarz – Wacken!!!’ mit seiner ‘Polizeiruf 110’-Kollegin Anneke Kim Sarnau begleitete, die Wacken-Serie indirekt im Blickpunkt:Film-Interview an. Jetzt wird Hübner auch Showrunner für die Produktionsfirma Florida Film bei der fiktionalen Serie ‘The Story of Wacken’ (AT) über das berühmte Heavy Metal-Festival im Norden Deutschlands.

„Man hat eine Idee und spricht sie laut aus. Entweder trifft man Verbündete oder nicht. Bei ein paar Sachen sind jetzt schon Verbündete mit im Club. Jetzt versuchen wir die Dinge zu stellen“, sagte Hübner. Es gebe gerade auch zwei Serien, an denen er mit dem Regisseur und Produzenten Lars Jessen arbeite. Eine davon ist also ‘The Story of Wacken’.

Handlungskern der Serie soll die Freundschaft der beiden Wacken-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner sein. Beide sind auch an der Entwicklung des Stoffs beteiligt. Verantwortlich für das Projekt sind Anne Solá Ferrer und Lars Jessen zusammen mit Hübner, der die Drehbücher mit Julia Meyer und Ingo Haeb schreibt. Hübner wird auch als Schauspieler vor der Kamera zu sehen sein.

Im Wacken-Kosmos

„Die Geschichte vom Glück im Rausch der ewigen Feier des Lärmes und der Liebe“, berichtet Hübner von dem Serienprojekt. „Eingebettet im Kosmos von stromverzerrten Gitarrenklängen und Heldengeschichten, abgeschottet im eigenen ,Schlaraffenland‘ der Wildheit und der Sorglosigkeit. Dass Sorglosigkeit viele Sorgen bereiten kann, ist ein alter Hut. Somit ist unsere Geschichte eben auch die Geschichte davon, wie Thomas und Holger das ganze Dorf Wacken, wie einst schon Asterix und Obelix in Gallien, zusammenraufen, um alle Sorgen dieser Welt in Kult und Party zu verwandeln.“

„Ich bin eigentlich kein nostalgischer Typ“, kommentiert Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen. „Aber es macht Spaß, sich für dieses Projekt durch unsere wilde Vergangenheit zu wühlen. Da muss ich die Gelegenheit nutzen, mich auch mal bei allen zu bedanken, ohne die unsere Geschichte nicht zu einer geworden wäre, über die man eine Serie drehen kann.“ (Quelle: musikwoche.de)