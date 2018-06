Wetteraussichten für das Matapaloz

Das Matapaloz Festival 2018 findet am 22. und 23. Juni auf dem Gelände der Leipziger Messe statt. Auf einer großen Wiese, direkt neben dem architektonisch einzigartigen Ensemble, ist die Festival-Fläche angesiedelt. Direkt daneben, spektakulär zwischen den Campingflächen gelegen, befindet sich das El Barrio.

Auf bisher noch jungfräulichem Festival-Terrain zwischen großen Bäumen, Kunstobjekten, Tattoo-Containern, Streetfood und weiteren Attraktionen, entsteht das Matapaloz-„Naherholungsgebiet“. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen:

Wetter.de: Es geht ein mäßiger Wind aus Westnordwest mit steifen Böen (52 km/h) am Freitag. Die Höchsttemperatur beträgt 17°C und die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 67%. Die Sonne scheint 3,5 Stunden. Am Samstag wird es dann noch düsterer mit einer einzigen Sonnenstunde. Es werden Höchsttemperaturen von 16° und ein mäßiger Wind aus Westnordwest mit starken Böen erwartet. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 45%.

Wetter.com: In Leipzig überwiegt am Freitagmorgen dichte Bewölkung. Es bleibt jedoch trocken und die Temperatur liegt bei 10°C. Im weiteren Tagesverlauf fällt vereinzelt etwas Regen und die Höchstwerte liegen bei 18°C. Abends ist es in Leipzig teils wolkig und teils heiter bei Werten von 15 bis zu 17°C. Am Samstag dann ein ähnliches Spiel: Morgens leichte Wolken bei Temperaturen von 10°C und gegen Mittag gibt es Regen bei Höchsttemperaturen bis zu 14°C. In der Nacht regnet es bei Tiefstwerten von 12°C.

Wetteronline.de bestätigt ebenfalls ungemütliches Wetter. Dabei kommt es am Freitag und Samstag zu Schauern und es wird kühler. Bis Samstag gehen die Tagestemperaturen auf 17° zurück.

Wetter.info: Und auch hier sieht die Prognose Regen an beiden Tagen, wobei die Werte am Freitag bei maximal 18 °C liegen. Am Samstag dann noch ein wenig kühler. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 17°C.

