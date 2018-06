Wetteraussichten: Wolken bedecken das With Full Force

Das With Full Force Festival findet vom 14.-16. Juni in der Eisenstadt Ferropolis in Gräfenhainichen statt. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen:

Wetter.com: In Gräfenhainichen ist es von morgens bis nachmittags wolkenlos, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 22°C. Abends bilden sich leichte Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefstwerten von 12°C. Freitags ist es am Tag bedeckt bei Werten von 13 bis zu 18°C. In der Nacht verdecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von 12°C. Am Samstag bilden sich morgens leichte Wolken bei Temperaturen von 13°C. Des Weiteren bleibt von mittags bis zum Abend hin die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 22 bis 24°C. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei Tiefsttemperaturen von 13°C.

Daswetter.com: Morgen ist es die meiste Zeit über bewölkt, es weht ein mäßiger Wind aus Westen. Die Sonne lässt sich vereinzelt blicken bei höchsten 23°C. Am Freitag ziehen sich die Wolken dann noch etwas weiter zusammen. Die Temperaturen liege bei 14 bis 24°C. Am Samstag sieht es ähnlich aus. Hier ist mit einer Höchsttemperatur von 28°C zu rechnen.

Wetteronline.de rechnet am Samstag ebenfalls mit einer Höchsttemperatur von 28°C. Vormittag sieht es hier jedoch weitaus sonniger aus. Freitags ist es am Tag teils bewölkt. Die Temperatur für Freitag und Donnerstag liegen bei maximal 24°C. Donnerstag scheint in der Region Gräfenhainichen aber vielfach die Sonne. An allen Tagen besteht eine leichte Niederschlagsneigung.

Wetter.info sagt für morgen ebenfalls Wolken am Himmel voraus, wobei die Werte bei maximal 23 °C liegen. Die Wolken halten sich auch hier am Freitag und Samstag, wobei das Termometer am Freitag ein Grad in der Höchsttemperatur nach oben klettert und am Samstag ebenfalls der wärmste Tag mit maximal 28°C sein wird.

Weitere Infos zum Festival findet ihr hier und auf der offizielle Homepage.