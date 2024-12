Wolf Hoffmann: KI kann Live-Musik hoffentlich nie ersetzen

Wolf Hoffmann (l.) und Uwe Lulis mit Accept beim Rock Out Festival 2023 in Augsburg

Accept-Mastermind Wolf Hoffmann hat in einem aktuellen Interview über Künstliche Intelligenz (KI) geplaudert, die den Titel und Titel-Track des aktuellen Albums, HUMANOID, der Gruppe inspiriert hat. Im Gespräch mit Framus & Warwick sagte der Glatzkopf, die aktuelle Entwicklung mache ihm durchaus Angst, jedoch hoffe er, dass KI niemals Live-Musik ersetzen wird.

Mensch vs. Maschine

„Die Platte heißt HUMANOID, das sagt ja schon ein wenig was aus“, referiert Wolf Hoffmann. „Wir wurden durch das dazu inspiriert, was aktuell in der Welt der Künstlichen Intelligenz und Robotern geschieht. Es ist im Grunde ein wiederkehrendes Thema, das wir schon einmal in einem anderen Text hatten. Es geht um Mensch gegen Maschine. Wie viel von deinem Leben kontrolliert ein Roboter oder eine Maschine? Und wie geht es davon ausgehend weiter? Was Künstliche Intelligenz angeht: Das wird momentan richtig angsteinflößend. Also ist das ein interessantes Konzept, mit dem man herumspielen kann.“

Weiter führt Wolf Hoffmann aus: „Manchmal ist es schon ein wenig unheimlich, wenn man sich anschaut, was Computer heutzutage machen können. Das Gute ist, dass es auf dem Menschen basiert. Es ist nicht komplett von Maschinen erfunden. Maschinen nehmen einfach das, was Menschen kreiert haben, und machen ihr eigenes Sammelsurium daraus. Sie erstellen ihre eigene Version davon, was bereits von anderen Leute erschaffen wurde. Ich hoffe, dass Live-Musik nie ersetzt wird, doch sie könnte ersetzt werden. Vielleicht sehen sich die Menschen in 50 oder zwanzig oder zehn Jahren Konzerte an, die von Maschinen gemacht werden. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber ich hoffe. nicht.“

