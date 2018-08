Die drei maskierten Sadisten sind wieder da: Diesmal haben sie gleich eine ganze Familie im Opfervisier.

Zehn Jahre nach dem Erfolg von 'The Strangers' von Bryan Bertino (mit einer nahezu durchgehend schreienden Liv Tyler) terrorisieren in 'The Strangers: Opfernacht' erneut psychopathische, maskierte Angreifer unerbittlich ihre arglosen Opfer. Bertino verfasste für den zweiten Teil das Drehbuch, Regie führte Johannes Roberts ('The Other Side Of The Door', '47 Meters Down'). In der Rolle der Mutter ist 'Mad Men'-Star Christina Hendricks zu sehen, ihren Mann spielt Martin Henderson ('Everest', 'Grey's Anatomy'). Die Story Cindy (Christina Hendricks) und ihr Ehemann Mike (Martin Henderson) begeben sich mit ihrer rebellischen Teenager-Tochter Kinsey (Bailee Madison) und ihrem Sohn Luke (Lewis Pullman) in den…