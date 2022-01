Zocker-Rocker: Alberto Tocados (Toundra)

Wer auf instrumentalen Metal à la Long Distance Calling steht und die Madrilenen Toundra noch nicht kennt, sollte dies schleunigst ändern – ihre Musik kommt intensiv und wohltuend daher, wie nicht zuletzt auf ihrem frisch gepressten Opus HEX zu bestaunen ist.

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt?

Alberto Tocados: Vor Kurzem habe ich ‘Dark Souls II’ abgeschlossen – die Originalversion, nicht ‘Scholar Of The First Sin’. Ich habe es lange ignoriert, da es so einen schlechten Ruf hat, doch ich habe es gerne gespielt. Natürlich ist es nicht ‘Dark Souls’ oder ‘Dark Souls 3’, aber einen Versuch ist es dennoch wert.

MH: Was war dein frustrierendstes Spielerlebnis?

AT: ‘Fallout 76’: Damit wurde mir eines meiner liebsten Franchises ruiniert! Ich kann kaum glauben, dass ich so viel Geld für eine Sammleredition dieses Spiels ausgegeben habe.

MH: Welchen Metal-Helden würdest du gerne in einem Videospiel steuern können?

AT: Adam „Nolly“ Getgood (Ex-Periphery – Anm.d.A.)! Ich bin mir sicher, er hätte die besten Statistiken!

MH: Zu welchem Spiel würdest du gerne einen Song beisteuern?

AT: Jedem Projekt von Kojima! Oder zu etwas wie dem ‘Devilman’-Spiel für PSX, ‘Clock Tower’, ‘Silent Hill’…

