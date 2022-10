Zocker-Rocker: Christoph Schultz (Unprocessed)

Foto: Unprocessed. All rights reserved.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Christoph Schultz: Meine frühesten prägenden Erinnerungen bezüglich Videospielen war die Nintendo 64 mit allen Klassikern wie ‘Super Mario 64’, ‘The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time’, ‘Mario Kart’ und ‘Banjo-Kazooie’.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

CS: Eine sehr schwere Frage! Mir kommt da als erstes ‘Witcher 3’ in den Sinn, weil dieses Spiel alles beinhaltet, was ich an einem guten Rollenspiel schätze. Eine magische und wunderschöne Spielwelt, eine packende Story und sogar noch bessere DLCs.

MH: Welches Genre bevorzugst du, und warum?

CS: Hautsächlich Rollenspiele, Survival-Spiele und in letzter Zeit auch gerne „Hardcore“-Jump’n’Runs wie zum Beispiel ‘Celeste’ oder ‘Spelunky 2’.

MH: Bist du Solospieler oder Multiplayer-Liebhaber?

CS: Ich spiele größtenteils Solospiele, weil ich mich erstens zeitlich nicht nach anderen richten muss, und zweitens lieber entspannt und nicht so gerne kompetitiv spiele.

