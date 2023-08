Die Stücke des im Mai veröffentlichten Battle Born-Debütalbums BLOOD, FIRE, MAGIC AND STEEL spielen in Windhelm, Ostmarsch – einer Stadt aus ‘Skyrim’.

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Jack Reyonlds: Vor Kurzem habe ich begonnen, eine neue Runde 'Elden Ring' mit einem anderen Charakter zu zocken und dabei mit zwei Katana-Schwertern zu kämpfen. Das ist eine andere Herangehensweise, als ich sonst bei 'Dark Souls'-Spielen pflege, ich musste die 'Bloodborne'-Aggression irgendwie kanalisieren! Das Abenteuer hatte gerade erst begonnen, da hatte Madam Two-Swords Stormveil Castle…