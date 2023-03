Benediction müssen Dan Bate ziehen lassen. An seiner statt rückt ein Musiker in die Band, der alles andere als ein Unbekannter in Großbritannien ist.

Bei Benediction hat sich eine personelle Veränderung ergeben. Wie die Death-Metaller in den Sozialen Medien mitteilen (siehe unten), müssen sie in Zukunft auf Bassist Dan Bate verzichten. Der Musiker möchte sich laut Angaben der Band ab sofort vermehrt um seine Familie kümmern. Doch keine Sorge: Frontmann Dave Ingram und Co. haben schon einen Nachfolger gefunden: Nik Sampson übernimmt nun die tiefen Töne. Mindestens gleichwertiger Ersatz "Wir sind am Boden zerstört darüber, zu verkünden, dass Dan bedauerlicherweise aufgrund von familiären Verpflichtungen als Bassist von Benediction zurücktreten musste", schreiben die Briten in ihrem Statement. "Wir wünschen ihm nur das Beste bei seinen…