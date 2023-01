Zukunft am Ostkreuz zieht an neuen Standort um

Die Zukunft am Ostkreuz hat ein neues Zuhause

Es gibt frohe Kunde für die Berliner Metal-Szene: Das Kulturzentrum Zukunft am Ostkreuz hat eine neue Location gefunden. Bislang stand das Areal mehr oder weniger vor dem Aus, weil die Eigentümer des Geländes den Mietvertrag nicht verlängert hatten. Diese schielen vermutlich im Zuge der voranschreitenden Gentrifizierung in Friedrichshain auf einen gewinnbringenden Verkauf.

Zukunft für die Zukunft

Die Betreiber der Zukunft am Ostkreuz vermelden jedenfalls nun: „Wir bauen ein neues Zuhause für die Zukunft am Ostkreuz und ziehen um! Nur fünf Gehminuten vom aktuellen Standort entfernt. Wir gehen mit einem weinenden Auge, aber die Freude ist dennoch groß!“ Um den Ausbau der neuen Kulturstätte verwirklichen zu können, haben die Macher eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Fans und Wohlgesonnte können auf Startnext für den Ausbau des neuen Geländes spenden, damit die Zukunft am Ostkreuz möglichst schnell wieder ihre Türen öffnen kann. Von der anvisierten Startsumme 50.000 Euro sind bereits rund 17.500 Euro erreicht.

Wo genau der neue Fleck für den Konzertsaal, das Freilichtkino, die zwei Kinosäle, die Galerie, die Kneipe, das Theater sowie die Brauerei liegt, haben die Betreiber noch nicht verraten. Auch über den Zeitpunkt der Neueröffnung der Zukunft am Ostkreuz halten sich die Macher noch bedeckt: „Wann die Türen des neuen Geländes öffnen können, ist zur Zeit schwer abzuschätzen. Wir hoffen allerdings, euch im Frühjahr 2023 das erste Mal in der neuen Zukunft begrüßen zu dürfen. Bis dahin wird der Betrieb in der Laskerstraße 5, solange es möglich ist, fortgesetzt.“

