Corey Taylor: „Slipknot werden für zwei Jahre nicht ins Studio gehen”

Nachdem Kreativchef “Clown” Crahan vor wenigen Tagen verlauten ließ, dass Slipknot schon im Februar beginnen werden, an neuem Material zu arbeiten, hat Frontmann Corey Taylor jetzt einen herben Dämpfer für die aufkommende Euphorie unter den Maggots im Gepäck. Auf Twitter schrieb der Musiker: „Das bedeutet nur, dass sie neue Musik schreiben werden. Wir werden für zwei Jahre nicht ins Studio gehen.”

Not really. That just means they’re gonna start writing music. We won’t go in the studio for 2 years. https://t.co/ZroBdsC8kY

