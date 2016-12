Doro veröffentlicht Video zu ‘It Still Hurts – in memory of Lemmy Kilmister’

»Es ist nun genau ein Jahr her, dass die Rockwelt mit Lemmy Kilmister eine Ihrer größten Persönlichkeiten verlor – und ich einen meiner besten Freunde”, so die Metal-Sängerin Doro zum Video. “Ein Jahr, und Lemmy fehlt so sehr. Es war unser Herzenswunsch, zum Jahrestag ein Video mit den schönsten Momenten zusammen zu stellen. Hier ist es: in Gedenken an Lemmy, einen der größten Helden des Rock´n´Roll!”

Im TV könnt ihr Doro am 31.12. auf RTL sehen. Der Sender will sich mit der Kommentatoren-Besetzung der ‘Ultimative Chartshow‘ auch an Metal-Fans richten. Bei der von Moderator Oliver Geissen geleiteten TV-Sendung werden in drei Folgen Doro Pesch und Tobias Sammet mitwirken. Aus der Pressemitteilung: “Das Konzept der Kult-Sendung: Musik-Insider geben zu einer Rangliste der erfolgreichsten Songs zu einem bestimmten Thema Kommentare ab und erzählen ihre persönlichen Anekdoten in diesem Zusammenhang. Charterfolge können Tobi Sammet und Doro Pesch selbst einige verbuchen: Ersterer stieg dieses Jahr mit seinem Bombast-Rock-Projekt Avantasia zum dritten Mal seit 2010 auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Charts ein (mit dem Album GHOSTLIGHTS und Doro katapultierte sich mit ihrer Jubiläums-CD/DVD STRONG AND PROUD – 30 YEARS OF ROCK AND METAL in Deutschland auf Anhieb von 0 auf Rang 2.” SENDETERMINE FÜR DIE ‘ULTIMATIVE CHARTSHOW’, MODERIERT VON OLIVER GEISSEN: 16.12.2016, 20.15 Uhr, RTL 31.12.2016, 20.15 Uhr, RTL 06.01.2017, 20:15 Uhr, RTL