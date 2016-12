Floor Jansen: “Slayer sind eine fürchterliche und langweilige Band!”

Ehrliche und kritische Meinungen unter Musikerkollegen werden selten geäußert, vor allem wenn diese keine besonders vorteilhaften Inhalte über legendäre Genre-Vorreiten beinhalten. Aber Nightwish-Frontfrau Floor Jansen ist da nicht so zurückhaltend. Im Rubrik-Interview “The Metal Test” mit METAL HAMMER UK antwortete sie auf die Frage was das “Most Metal”-Album in ihrem Besitz sei: „Ich höre größtenteils Metal, daher gibt es da fast nur Metal-Alben. Aber das “metallischste”? Einige würden sagen Slayer, aber ich finde, dass sie eine fürchterliche Band sind!”

Autsch! Aber damit noch nicht genug: „Unglaublich langweilig. Schrecklich. Es ist offensichtlich nicht besonders Metal das zu sagen, aber es ist meine persönliche Meinung.”

Ob das Kerry King gefällt? Das darf bezweifelt werden. Allerdings ist der Slayer-Gitarrist selbst recht gut darin, die Song von Musiker-Kollegen abzuwatschen. Erst im September 2015 teilte er gegen die Okkult-Rocker Ghost aus und fasste zusammen „Ich liebe ihre Art sich darzustellen, aber ich hasse die verdammte Musik!”.