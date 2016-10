Meshuggah: Drum-Video zu ‘Clockworks’ ist purer Prog-Wahnsinn

Es mag aufgrund fehlender Posen und Brutalo-Blastbeats auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär aussehen, was Meshuggah-Drummer Tomas Haake bei ‘Clockworks’ an den Kesseln abliefert. Wer aber einen zweiten Blick auf das unglaublich präzise Spiel des Schlagzeugers wirft, erkennt, was für ein geradezu unheimliches Können hinten den verschobenen und unglaublich komplizierten Rhythmen steckt, die der Mann mit Doublebass und Händen abliefert. Eben wie ein Uhrwerk. Ganz großes Drummer-Kino!

