METAL HAMMER Paradise: Alle Infos, Live-Ticker, Rahmenprogramm und Autogrammstunden

Das Festival-Highlight des Spätherbstes steht an: Am 11. und 12. November 2016 rockt das METAL HAMMER Paradise über seine drei Bühnen am Weissenhäuser Strand, u.a. mit Metal-Helden wie Saxon, Blues Pills, Schandmaul, Apocalyptica, Overkill und vielen weiteren grandiosen Acts.

Der Wahnsinn: Wieder ist das Festival-Ticket ausverkauft! Damit ihr nichts verpasst, haben wir natürlich einen Live-Ticker vorbereitet, den ihr weiter unten findet. Hier könnt ihr auf Twitter unter dem Hashtag #mhparadise mitzwitschern was das Zeug hält um alle Daheimgebliebenen darüber zu unterrichten, was sie gerade für eine gelungene Indoor Metal-Party verpassen.

Damit ihr vor Ort nichts verpasst, die besten Rahmen-Programmpunkte besuchen könnt, rechtzeitig bei den Autogrammstunden seid und auch bei eurer Anreise alles glatt geht, haben wir für euch noch mal alle Infos zusammengefasst!

Der Timetable – Wo spielt wann welche Band?

Die Autogrammstunden – wann geben euch welche Metal-Helden eine Unterschrift?

Autogrammstunden am Freitag:

16.45 Uhr: Brainstorm

17:30 Uhr: Almanac

18:00 Uhr: Enslaved

18:30 Uhr: Dust Bolt

19:00 Uhr: Dirkschneider

19:30 Uhr: Apocalyptica

20:15 Uhr: Die Kassierer

20:45 Uhr: Year Of The Goat

21:15 Uhr: Equilibrium

Autogrammstunden am Samstag:

15:00 Uhr: Lost Society

15:30 Uhr: Overkill

16:15 Uhr: Schandmaul

17:15 Uhr: Anvil

18:15 Uhr: Onkel Tom

19:00 Uhr: Blues Pills

20:00 Uhr: Crowbar

21:00 Uhr: Stallion

22:10 Uhr: Erik Cohen

Das Rahmenprogramm: Was gibt es außer den Konzerten?

Am Samstag könnt Ihr beim Guitar Workshop mit Victor Smolski von Almanac (13:30 Uhr im Witthüs) und mit Jon Schaffer von Iced Earth (15:00 Uhr im Witthüs) an Euren Saitenskills feilen. Euren Stimmbändern geht’s im Vocal Workshop mit Ralf Scheepers von Primal Fear (16:45 Uhr im Witthüs) an den Kragen. Außerdem könnt Ihr Euch in diesem Jahr beim Bowling mit Anvil (18:00 Uhr in der Bowlingbahn) messen. Außerdem ist Christian von Aster für eine Lesung (12:00 Uhr im Witthüs) zu Gast.

Die Location: Wo ist was am Weissenhäuser Strand?

Der Live-Ticker: Das geht gerade beim METAL HAMMER Paradise

Die Anfahrt: Wie komme ich zum METAL HAMMER Paradise?

Anreise Freitag:

ab 14:00 Uhr (alle Unterkünfte)

Abreise Sonntag:

Alle Zimmer / Apartments müssen bis 14 Uhr geräumt sein.

ANFAHRT PKW:

Die Navigationsadresse lautet: Seestraße 1 – 23758 Weissenhäuser Strand. Ohne Navi fahrt Ihr die A1 Richtung Fehmarn/Puttgarden Ausfahrt 10 [Oldenburg Mitte] und folgt dann der Beschilderung in Richtung Weissenhäuser Strand. Am Weissenhäuser Strand angekommen, meldet Euch bitte an der Rezeption. Es gibt gekennzeichnete Kurzzeitparkplätze direkt davor. Sobald Ihr Eure Schlüssel, Durchfahrtscheine und Eintrittsberechtigungen habt, fahrt bitte weiter zu Eurer Unterkunft und parkt Euer Auto auf einem der Parkplätze dort.

ANREISE MIT DER BAHN:

Fahrt bis Bahnhof Oldenburg (Holstein), 6 km vom Ferienpark entfernt. Von dort könnt Ihr mit einem Taxi weiterfahren.