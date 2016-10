Erst im vergangenen Jahr beschenkten uns Trivium mit einem neuen Album: SILENCE IN THE SNOW (Review) erschien im Oktober 2015 und ist ein echtes Brett geworden! Im kommenden Jahr geht es für Matt Heafy & Co. wieder auf Tour und Trivium kommen uns selbstverständlich auch in Deutschland besuchen.

METAL HAMMER präsentiert

Trivium

Tour 2017

22.02. Berlin, Huxleys

06.03. Hannover, Capitol

07.03. Leipzig, Täubchenthal

11.03. München, Theaterfabrik

12.03. Stuttgart, Longhorn

24.03. Köln, Live Music Hall