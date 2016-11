Metallica-Fans reagieren auf HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT.

„Es ist so, als würde dir jemand 80 Minuten lang ins Gesicht schlagen“, meint einer der glücklichen Metallica-Fans, die HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT bereits vorab hören durften. Seht die Reaktionen unten im Video!

Wie wir das neue Metallica-Album nach dem ersten Eindruck finden, verrieten wir euch ja bereits. HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT erscheint am 18.11.2016. Wir durften bereits in alle Tracks reinhören. Wie das Doppel-Album klingt, verrieten wir euch Song für Song.

HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT im Hörtest

Auch die Fans, die von Metallica zur exklusiven Listening-Session in ihr Studio eingeladen wurden, wirken sehr beeindruckt von HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT. Die Songs des DEATH MAGNETIC-Nachfolgers seien „rau“, „hart“ und klängen am Ende vor allem „nach Metallica“.

Einer der Fans scheint es auf den Punkt zu bringen: „Wenn du nur ein wenig an Metallica interessiert bist, wirst du dieses Album lieben.“ Ein anderen meint gar: „Ich warte auf so ein Album, seitdem ich Metallica-Fan bin!“

https://youtu.be/SpUE8NLrsVM Video can’t be loaded: Metallica-fans react to entire new album (Hardwired…To Self-Destruct) (https://youtu.be/SpUE8NLrsVM)

Mit ‘Hardwired’, ‘Moth Into Flame’ und ‘Atlas, Rise!’ haben Metallica bereits drei Songs ihres kommenden Albums veröffentlicht. Und das denkt ihr nach den ersten Eindrücken:

Über 70% von euch sind unterdessen bereits jetzt schon davon überzeugt: HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT wird ein Hammer-Album!