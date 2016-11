Metallica kommen nach Berlin – Und ihr könnt dabei sein!

Endlich kommen Metallica zur Feier vom bald erscheinenden HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT auch nach Deutschland – Und das schon am 14.11.2016, nach Berlin! Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das Event!

JETZT GEWINNEN: MIT METALLICA IN BERLIN!

Ein bretterharter Preis der Extraklasse: Die Jungs von Metallica aus nächster Nähe erleben – auf dem Event zum neuen Studioalbum HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT.

Sei bitte am 14.11.16, um 12:00h in Berlin und beantworte folgende Frage: Mit wem „verwechselt“ James Hetfield Avril Lavigne in diesem Video?

Weitere Details folgen. Reisekosten werden nicht erstattet. Viel Glück!

Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach eine Mail mit der Lösung, Namen, Adresse und Telefonnummer an verlosung@metal-hammer.de, der Betreff ist: “METALLICA BERLIN“.

Der Ort der Location wird am Montag, den 14.11.16 bekanntgegeben!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörigen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern mit richtigen Lösungen durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 10.11.16, 12:00h mittags.. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.