Nightwish: Floor Jansen ist schwanger – Sabaton-Schlagzeuger ist der Vater

Floor Jansen ist im vierten Monat schwanger. Das verriet die Nightish-Sängerin teamrock.com. Vater des Kindes ist ihr Partner Hannes Van Dahl, der seit Ende 2013 Schlagzeuger bei Sabaton ist.

Während es von der werdenden Mutter noch kein offizielles Statement zu ihrer Schwangerschaft gab, verriet Holopainen gegenüber teamrock.com:

“Das Thema um den Kinderwunsch von Floor ergab sich Anfang dieses Jahres. Ich fragte sie, ob sie über ein Kind nachdenkt und sie sagte mir ‘Ja, das ist tatsächlich so.’ Also sagte ich ihr, ‘Also, wir denken ohnehin über eine Pause nach, also wenn du gerne möchtest…’ Und jetzt ist es so gekommen.

Es ist einfach eine wundervolle, schöne Sache, denn nun kann sie mit ihrem Partner ein gemeinsames Jahr verbringen, bevor es bei uns weiter geht – Das perfekte Timing also!”