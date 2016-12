Nine Inch Nails: Neues Album noch in diesem Jahr

HESITATION MARKS (Review) erschien 2013, seitdem ist es ruhig um Nine Inch Nails geworden. Vor aber fast ziemlich genau einem Jahr machte Trent Reznor seinen Fans Hoffnung und kündigte auf Twitter an, dass es noch in diesem Jahr ein neues Album geben soll. Da wir nur noch wenige Wochen vom Jahreswechsel entfernt sind, stellt sich natürlich die Frage: Wann kommt denn nun der neue Output von Nine Inch Nails?

New NIN coming in 2016. Other stuff, too. — Trent Reznor (@trent_reznor) December 18, 2015

In einem neuen Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE hat Reznor nun aber verraten, dass sich am Zeitplan nichts geändert hat. Allerdings hat er sich – so wie es sich für ihn gehört – sehr kryptisch ausgedrückt:

Stimmt, es ist ja schon Dezember, richtig? Lasst euch einfach überraschen und wartet, was passiert. Ich will jetzt noch nichts verraten. Wenn ich an einen Film interessiert bin, schaue ich mir im Vorfeld auch keine Trailer an. Wir leben in überstimulierten Zeiten.

Filmmusik und NIN

Apropos Film: Trent Reznor war zuletzt primär damit beschäftigt, gemeinsam mit Atticus Ross die Musik zu verschiedenen Filmen beizusteuern, darunter „Gone Girl“ im Jahr 2014 und „Before The Flood“ sowie Patriots Day“ in diesem Jahr. Über die Arbeit an Filmmusik sagt Reznor:

An einen Film zu arbeiten kann sehr kurzsichtig sein. Du fällst in dieses Loch und denkst an nichts anderes mehr, während du es tust.

Man darf also sehr gespannt sein, was uns noch in diesem Jahr aus dem Hause Nine Inch Nails erwarten wird. Sofern man den Worten Reznors Glauben schenkt, wird eine offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen.