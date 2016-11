Nintendo Switch: Diese Spiele soll es zum Start und darüber hinaus geben

Nintendo selbst hält sich mit konkreten Infos zur Nintendo Switch noch bedeckt, erst im Januar 2017 will das Unternehmen mehr Details zu seiner 2-in-1-Konsole preisgeben. Doch bis dahin hilft uns die Gerüchteküche dabei, die Wartezeit zu überbrücken. Nun gibt es erstmals Neues zum Spiele-Angebot.

Die aktuellen Gerüchte stammen von Laura Kate Dale, sie arbeitet für verschiedene Spiele-Magazine und hat die Infos von mehreren unabhängigen Quellen, teilweise jedoch auch nur von einer Quelle. Betrachtet dies also als Warnung, denn wie immer können sich diese Gerüchte als heiße Luft herausstellen oder Nintendo ändert seine Pläne bis zum offiziellen Launch der Nintendo Switch im März 2017.

Nintendo Switch: Launch-Titel

Folgende Games sollen direkt zum Start der Konsole erhältlich sein:

„3D Mario“ (im ersten Trailer zu sehen)

Mario RPG: Invasion Of The Rabbids (Arbeitstitel)

Splatoon-Port (evtl. nur im Bundle mit der Konsole erhältlich)

The Elder Scrolls 5: Skyrim (Special Edition)

Just Dance 2017 (mit Bewegungssteuerung)

Nintendo Switch: Titel für die ersten 6 Monate

Bei diesen Spielen handelt es sich um Titel, die nicht direkt beim Launch erhältlich sein sollen, aber vermutlich innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Launch fertig und erscheinen werden.

Super Smash Bros. (mit amiibos von Bayonetta und Cloud)

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (Sommer 2017, Demo in Arbeit)

Guardians Of The Galaxy (soll kurz nach Launch der Switch erscheinen, mit wöchentlichen Episoden)

Mario Kart 8

Xenoblade Chronicles X (Spätsommer 2017)

Super Mario Maker

The Silver Case

Nintendo Switch: Titel für 2017

Folgende Spiele haben noch kein genaues Release-Fenster, sollen aber wohl noch im kommenden Jahr veröffentlicht werden:

Pokémon Stars (war für Sommer geplant, erscheint aber vermutlich erst im Herbst 2017)

Pikmin 4 (Reboot, wird nicht mehr „Pikmin 4“ heißen, Herbst 2017)

Sonic

Nintendo Switch: Titel für 2018

Auch erste Gerüchte zu den Spielen, die ein Jahr nach Launch der Konsole erscheinen sollen, gibt es:

Beyond Good & Evil 2 (kein direkter Nachfolger, eher Semi-Reboot, exklusiv für Nintendo Switch)

Neue offizielle Informationen will Nintendo am 13. Januar 2017 in Tokio präsentieren. Dann will Nintendo unter anderem das genaue Veröffentlichungsdatum der Nintendo Switch bekanntgeben und über die Spieletitel sprechen.