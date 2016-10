Of Mice & Men: Austin Carlile mit Statement zur Tourabsage

Auf Instagram hat sich Of Mice & Men – Frontmann Austin Carlile zum Abbruch der Europatour geäußert. Die Band hatte kürzlich die übrigen Konzerte ihrer Eurotour abgesagt, da sich der Gesundheitszustand ihres Frontmannes dramatisch verschlechtert hatte.

Auf Instagram wendet sich der Sänger jetzt an seine Fans und erklärt die Situation. “Wie die meisten von euch wissen kämpfe ich täglich mit einer selten Bindegewebsschwäche, die Marfan-Syndrom genannt wird. Aufgrund jüngster Probleme die dadurch entstanden sind haben wir den Rest unserer Europatour abgesagt. Es bricht mir das Herz aber die Band und ich haben entschieden, dass es für mich nicht sicher wäre, in diesem Gesundheitszustand weiterzumachen. Ich bin beim Stanford University-Krankenhaus angemeldet wo meine Spezialisten informiert wurden und vorbereitet sind herauszufinden, was genau los ist.”

Das Leben des Of Mice & Men-Sängers war in Gefahr

“Ich werde dort so lange bleiben wie nötig um Tests durchzuführen und herauszufinden, was meinen Körper und mein Herz behindert. […] Ich würde niemals eine Tour absagen, außen wenn ein Körperteil abfällt oder es mein Leben bedroht. Leider ist es letzteres geworden.Danke an alle, die diese Entscheidung verstehen und unterstützen. Ich verspreche weiterzumachen und dies als weiteren Hügel anzusehen, den ich erklimmen muss.”