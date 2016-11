Root: Hört ‘Moment Of Fright’ in der exklusiven Premiere

Root und vor allem Gründer und Sänger „Jiří „Big Boss“ Valter“ sind wegen ihrem offenen Satanismus nicht unumstritten. Genau dieser Teufelsanbetung und dem Black Metal der alten Schule folgt auch das am 25. November erscheinende Album KÄRGERÄS – RETURN FROM OBLIVIUM. Hört unten den ersten Vorgeschmack mit ‘Moment Of Fright’ in der exklusiven Premiere!

Das zehnte Root-Album ist wieder ein Konzept-Album, das die Geschichte des fiktiven Landes „Kärgeräs“ weitererzählt. Die Band erklärt:

„As always in our history as a band, we aim to deliver a unique album, something that will stand out and shine its own light in our discography. Expect dark metal at its best, along with some surprising elements. We’ve recorded one fully acoustic song and one entirely instrumental. Overall, the album will include ten new tracks that will differ from our previous records“.