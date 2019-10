Metal 1984: Ein guter Jahrgang

1984 war die Welt noch eine andere – doch unsere Lieblingsmusik erlebte eines ihrer wichtigsten Jahre. Viele bis heute existierende Szene-Bands fanden zusammen, der Markt wurde von einer Welle stilprägender Alben überrollt. Überhaupt rückte die harte Musik auf einmal ins öffentliche Bewusstsein, um bald auch kommerziell durchzustarten.

In Deutschland beginnt mit der erstmaligen Ausstrahlung von Kabelfernsehen auch die Ära des Privatfernsehens mit dem Sender PKS (später Sat.1). In Amerika stellt Apple seinen Mikrocomputer Macintosh vor; der 3D-Drucker wird erfunden, und die erste E-Mail erreicht Deutschland. Ein französischer Biochemiker entschlüsselt den AIDS-Erreger HIV.

Metal 1984: Ein guter Jahrgang 1 von 67 Lee Aaron METAL QUEEN

2 von 67 Anthrax FISTFUL OF METAL

3 von 67 Armored Saint MARCH OF THE SAINT

4 von 67 Avenger (UK) BLOOD SPORTS

5 von 67 Bathory BATHORY

6 von 67 Bon Jovi BON JOVI

7 von 67 Brocas Helm INTO BATTLE

8 von 67 Celtic Frost MORBID TALES

9 von 67 Cirith Ungol KING OF THE DEAD

10 von 67 Cloven Hoof CLOVEN HOOF

11 von 67 The Cult DREAMTIME

12 von 67 Deep Purple PERFECT STRANGERS

13 von 67 Di'Anno DI'ANNO

14 von 67 Dio THE LAST IN LINE

15 von 67 Dokken TOOTH AND NAIL

16 von 67 Europe WINGS OF TOMORROW

17 von 67 Exciter VIOLENCE AND FORCE

18 von 67 Fates Warning NIGHZT ON BRÖCKEN

19 von 67 Lita Ford DANCIN' ON THE EDGE

20 von 67 Grave Digger HEAVY METAL BREAKDOWN

21 von 67 Grim Reaper SEE YOU IN HELL

22 von 67 Hanoi Rocks TWO STEPS FROM THE MOVE

23 von 67 Helstar BURNING STAR

24 von 67 Iron Maiden POWERSLAVE

25 von 67 Jag Panzer AMPLE DESTRUCTION

26 von 67 Judas Priest DEFENDERS OF THE FAITH

27 von 67 Kiss ANIMALIZE

28 von 67 Krokus THE BLITZ

29 von 67 Lääz Rockit CITY'S GONNA BURN

30 von 67 Yngwie J. Malmsteen RISING FORCE

31 von 67 Manowar HAIL TO ENGLAND

32 von 67 Mercyful Fate DON'T BREAK THE OATH

33 von 67 Metal Church METAL CHURCH

34 von 67 Metallica RIDE THE LIGHTNING

35 von 67 Omen BATTLE CRY

36 von 67 Pantera PROJECTS IN THE JUNGLE

37 von 67 Pretty Maids RED HOT AND HEAVY

38 von 67 Queensrÿche THE WARNING

39 von 67 Quiet Riot CONDITION CRITICAL

40 von 67 Ratt OUT OF THE CELLAR

41 von 67 The Rods LET THEM EAT METAL

42 von 67 Rose Tattoo SOUTHERN STARS

43 von 67 Running Wild GATES TO PURGATORY

44 von 67 Rush GRACE UNDER PRESSURE

45 von 67 Saint Vitus SAINT VITUS

46 von 67 Samson DON'T GET MAD, GET EVEN

47 von 67 Saxon CRUSADER

48 von 67 Scorpions LOVE AT FIRST STING

49 von 67 Sinner DANGER ZONE

50 von 67 Spinal Tap THIS IS SPINAL TAP

51 von 67 Jack Starr OUT OF THE DARKNESS

52 von 67 Steeler STEELER

53 von 67 Stormwitch WALPURGIS NIGHT

54 von 67 Stryper THE YELLOW AND BLACK ATTACK

55 von 67 Tank HONOUR & BLOOD

56 von 67 TNT KNIGHTS OF THE NEW THUNDER

57 von 67 Triumph THUNDER SEVEN

58 von 67 Trouble PSALM 9

59 von 67 T.T. Quick T.T. QUICK

60 von 67 Twisted Sister STAY HUNGRY

61 von 67 Van Halen 1984

62 von 67 Venom AT WAR WITH SATAN

63 von 67 Voivod WAR AND PAIN

64 von 67 Warlock BURNING THE WITCHES

65 von 67 Warlord AND THE CANNONS OF DESTRUCTION HAVE BEGUN...

66 von 67 W.A.S.P. W.A.S.P.

67 von 67 Whitesnake SLIDE IT IN Previous Image Next Image

Katarina Witt gewinnt bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo die Goldmedaille für die DDR; Frankreich wird im eigenen Land Europameister, und die Grand Prix-Strecke auf dem Nürburgring wird eröffnet. Während Foreigner mit ‘I Want To Know What Love Is’ ein Welterfolg gelingt, spielen die Österreicher Opus zum ersten Mal ihr ‘Live Is Life’, das im Folgejahr zum Nummer eins-Hit werden soll.

