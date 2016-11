Tuxedoo in der Video-Premiere: „Alpencore“ in Mundart

Tuxedoo kommen aus der naturgewaltigen Bergwelt Österreichs und haben dort oben den „Alpencore“ entwickelt. Mit ‘Perchtenzeit’ veröffentlicht die Band den wahrscheinlich ersten Metalcore-Song in Mundart. Seht das Video unten in der Premiere!

„Wir mögen den Brauch sehr“, erzählt die Band zur Entstehung von ‘Perchtenzeit’. „So eine Perchtengruppe, die durch ein dunkles Bergdorf tobt, ist echt ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.“ Daher durfte natürlich auch ein passendes Musikvideo zum Song Perchtenzeit mit der Perchtengruppe „Wallerner Trattnachteufel“ nicht fehlen.

TuXedoo und das Brauchtum

Der Brauch der Perchten stammt aus der deutsch-österreichischen Alpenregion. Finster und gruslig maskierte Gruppen treiben zu Winterbeginn in den Bergdörfern ihr lautstarkes Unwesen. Ursprünglich um die bösen Wintergeister zu verjagen, sind die Perchten bis heute ein ebenso spektakuläres wie schauriges Erlebnis. Auf ihrem aktuellen Album TALES FROM THE ROCK MASS dreht sich bei TuXedoo textlich alles um das Leben eines Bergbauern.