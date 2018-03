Lamb Of God: Zurück zu den Wurzeln?

Rock am Ring 2015, Sonntag, Lamb of God

Kryptische Teaser eignen sich hervorragend, um etwas anzukündigen ohne eine wirkliche Aussage zu treffen. Lamb Of God veröffentlichten so kürzlich über ihren Facebook- und Twitter-Account einen knapp 30-sekündigen Clip. In dem schlendert Sänger Randall Blythe in ein Gebäude, das ein Probenraum, Studio, Backstage-Bereich einer Konzert-Location oder Ähnliches sein könnte.

Das Video ist mit dem Hashtag BurnThePriest versehen. Diesen Titel trugen die fünf Metal-Männer aus Richmond in ihren Anfangsjahren von 1994 bis 1999 noch zum Bandnamen. Die Bedeutung dieses kurzen Teasers lässt Spekulationen zu. Um was auch immer es sich dabei handelt, wird am Freitag scheinbar offenbart werden.