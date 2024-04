Kerry King spielt seine 1. Tour als Support von Lamb Of God

Slayer werden diesen Herbst zwar drei Reunion-Shows auf US-Festivals geben. Das wird Kerry King jedoch nicht davon abhalten, auch mit seiner Solo-Band live zu aufzutreten. Neben Open Air-Shows wird hier auch eine Tournee dabei sein. So fährt der Glatzkopf — im Rahmen seiner ersten Solokonzertreise überhaupt, wie es Randy Blythe ausdrückt — im Vorprogramm von Lamb Of God und Mastodon mit.

Der Kreis schließt sich

Die beiden letztgenannten Gruppen feiern auf jener US-Gastspielreise die 20. Jubiläen ihrer Klassikeralben ASHES OF THE WAKE und LEVIATHAN. Im aktuellen Interview mit Full Metal Jackie sprach nun Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe darüber, was dieses Live-Package für ihn bedeutet. Zunächst ging es um FROM HELL I RISE, das Debütwerk von Kerry King. „Ich habe ungefähr die Hälfte der Platte gehört. Man hat es uns geschickt, bevor wir überhaupt das Angebot, Kerry auf der Tour dabei zu haben, hatten. Unser Management meinte: ‚Kerry hat ein paar Sachen aufgenommen. Er will, dass ihr es hört.‘ Wir haben eine langjährige Freundschaft mit Kerry und den Jungs von Slayer. Wir sind mit allen in seiner Band befreundet.

Es ist ziemlich cool, dass er bei uns mitfährt. Denn ich glaube, dies wird die erste Tournee sein, die er macht. Zuvor spielt er ein paar Festival, doch meines Wissens nach wird dies seine erste Tour sein. Darüber sind wir ziemlich begeistert. Wir haben mit Kerry King auf der ganzen Welt gespielt, er noch in Slayer war. Für ist es also sehr speziell, ihn mit dabei zu haben — im Rahmen seiner ersten Tour.“ Bezüglich Kings Lead-Gitarrist Phil Demmel (ehemals bei Machine Head), der 2022 bei Lamb Of God an der Gitarre sowie am Bass ausgeholfen hat, ließ Bylthe noch verlauten: „Phil hat gute Arbeit dabei geleistet, seinen Mund zu halten. Wir saßen im Tourbus und haben geredet. Er sagte nicht: ‚Ich bin in Kerrys Band.‘ Aber nach einer Weile haben wir unsere Schlüsse gezogen.“

