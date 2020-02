5FDP: Jason Hook vorübergehend durch Andy James ersetzt

Die letzten Konzerte des vergangenen Jahres mussten Five Finger Death Punch leider ins Wasser fallen lassen, da Gitarrist Jason Hook in einer Notoperation die Gallenblase entfernt wurde. Aus einem kurz darauf veröffentlichten Statement ging hervor, dass der Musiker den Eingriff ohne Komplikationen überstanden hätte.

Weiterlesen Five Finger Death Punch: Alle Infos zum Album F8 Modern Metal Die US-Schwergewichte Five Finger Death Punch kündigten ihr achtes Studioalbum F8 an, welches am 28.02.2020 via Better Noise Music erscheinen wird. Nun benötigt Hook aber doch noch mehr Zeit für seine Genesung, weswegen Five Finger Death Punch ihre restliche Europa-Tournee ohne ihn fortführen werden. Vor dem Konzert in Hamburg am Dienstag, den 4. Februar, setzte die Band einen Beitrag in den Sozialen Medien ab, um den vorübergehenden Ersatz für Hook bekanntzugeben. Er wird bei den verbleibenden Shows von Andy James vertreten, der als einer der besten aufstrebenden Shred-Gitarristen Großbritanniens gilt.

In ihrem Post schrieb die Band unter anderem:

„Unser Bruder Jason Hook wird aufgrund unvorhergesehener Umstände heute Abend nicht auftreten können. Er braucht zusätzliche Zeit für seine Genesung und muss von der aktuellen Tour zurücktreten, um die Möglichkeit dazu zu haben.

Wir haben das als Band diskutiert und Jasons Wohlergehen ist unsere Priorität – Gesundheit steht an erster Stelle. Es war Jasons ausdrücklicher Wunsch, dass wir die Tour fortsetzen. Mit Jasons Segen haben wir unseren Freund Andy James eingeladen, der zugestimmt hat, die Tour für Jason zu beenden.“