Five Finger Death Punch: Alle Infos zum Album F8

F8 ist das Folgewerk des im Jahr 2018 erschienenen Five Finger Death Punch-Albums AND JUSTICE FOR NONE, welches in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Offiziellen Album Charts einstieg. In den USA kletterte das Album auf Platz 4 der Billboard Top 200 Album Charts und landete auf Platz 1 der meistgestreamten Hard Rock / Heavy Metal Alben des Jahres.

Mit ‘Inside Out’ veröffentlichten Five Finger Death Punch einen der persönlichsten Songs ihrer bisherigen Karriere inklusive offiziellem Lyricvideo, wobei das neue Album F8 gleichzeitig einen Meilenstein innerhalb der Band-Historie markieren wird.

Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory kommentiert folgendermaßen: „Wir hatten bis jetzt ein paar sehr erfolgreiche, zugleich aber auch sehr turbulente Jahre. Aber wir haben dem Sturm nicht nur standgehalten, sondern sind stärker denn je zuvor aus ihm wieder hervorgetreten! Wir haben dieses Album als fokussierte und ,nüchterne‘ Gruppe aufgenommen und jedem war klar, dass es unser bis dato wichtigstes Werk werden würde. Dieses Album steht für Wiedergeburt, Progression und Transzendenz, sowohl persönlich als auch musikalisch.“

Offenbarung

Gitarrist Zoltán Báthory zufolge sollen viele der Songs des nächsten Five Finger Death Punch-Albums von Ivan Moodys Bestreben nach Abstinenz handeln. Sänger Ivan Moody ergänzt: „Dieses Album ist für mich die Offenbarung – alles, was ich in meinem Leben bisher getan habe, hat mich zu diesem Moment geführt!" F8 wurde in Zusammenarbeit mit Five Finger Death Punchs Langzeitproduzent Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Disturbed, Slash et cetera) aufgenommen. Auf dem neuen Album werden insgesamt 13 neue Songs sowie drei Bonustracks enthalten sein. F8 erscheint als CD, Digital, Double Gatefold und Picturedisc Vinyl sowie als exklusives Boxset bei EMP.

Tracklist F8:

F8 Inside Out Full Circle Living The Dream A Little Bit Off Bottom Of The Top To Be Alone Mother May I (Tic Toc) Darkness Settles In This Is War Leave It All Behind Scar Tissue Brighter Side Of Grey Making Monsters (Bonus) Death Punch Therapy (Bonus) Inside Out (Radio Edit) (Bonus)

Five Finger Death Punch wurden bis dato mit 4x RIAA Platin und 6x RIAA Gold ausgezeichnet und generierten global über 3 Milliarden Streams und über 2 Milliarden Video Views. Aktuell belegen sie nach Metallica und AC/DC Platz 3 der umsatzstärksten Hard Rock-Acts weltweit (gemessen am Gesamtkonsum von Sales und Streaming). Anfang 2020 werden Five Finger Death Punchzusammen mit Special Guest Megadeth und ihren Label-Kollegen Bad Wolves auf große EU Arena-Tour gehen und insgesamt 8 Shows in Deutschland Österreich und der Schweiz spielen. Ein Großteil der Shows ist bereits ausverkauft.