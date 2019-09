METAL HAMMER präsentiert: Five Finger Death Punch

Five Finger Death Punch kündigten für Anfang 2020 ihre bislang größte Europatournee an – mit keinem geringeren Special Guest als den Mehrfach-Platin ausgezeichneten Thrash-Pionieren Megadeth. Als Support werden die beiden Metal-Größen von Bad Wolves begleitet, den Durchstartern des Jahres 2018. Zwischen dem 3. und 10. Februar wird das Hammer-Line-up auch in sechs deutschen Städten zu erleben sein.

Five Finger Death Punch bedienen seit jeher mit ihrer griffigen und angriffslustigen Melange aus brutalen Metal-Passagen und melodiösem Alternative Rock einen Sound, der den Zeitgeist repräsentiert und zugleich in den Traditionen des Heavy Metal stark verwurzelt ist. Alle sieben bisherigen Alben gerieten trotz ihrer kompromisslosen Härte zum Erfolg und erhielten Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie mehr als drei Milliarden Mal Streams weltweit.

2018 bildet ihr bislang erfolgreichstes Jahr: Ihr Album AND JUSTICE FOR NONE stieg international in die Top 10 und in vielen Ländern bis an die Spitze der Charts – darunter Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In den USA wurden sie mit ihrem siebten Studiowerk zur meistgespielten Band in den landesweiten Rock-Radios.

Weiterlesen Five Finger Death Punch und Megadeth gemeinsam auf Tour Heavy Metal Wenn sich zwei Bands bei ihren Bandnamen Silben oder Worte teilen, dann lässt sich daraus oft eine humorige Wort-Kombination stricken. Als Hammerfall und Gloryhammer zum Beispiel gemeinsam auf Tour waren, hätte dies die Gloryhammerfall-Tour sein können. Nun tun sich zwei Metal-Schwergwichte zusammen und richten eine richtig fette Konzertreise durch Europa aus: Aus Five Finger Death Punch […] Durch ausgiebige Tourneen mit unter anderem Korn, Disturbed, Trivium, Killswitch Engage oder Soulfly mehrten Five Finger Death Punch ihre Erfolge. Entsprechend groß darf die Vorfreude auf ihre bislang größte Arena-Tour sein, die sie im Januar und Februar 2020 durch 17 europäische Länder führen wird und auch für sechs Shows in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart und München Halt macht.

METAL HAMMER präsentiert:

Five Finger Death Punch + Megadeth + Bad Wolves

03.02. Berlin, Max-Schmeling-Halle

04.02. Hamburg, Sporthalle

06.02. Frankfurt, Festhalle

08.02. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

09.02. Stuttgart, Schleyer-Halle

10.02. München, Olympiahalle

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets. VVK-Start am 13.09.2019 um 10 Uhr.



(c) Daniela Adelfinger

