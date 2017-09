Earth Ship: Zwei neue Doom-Sludge-Brocken im Stream

Nach der Veröffentlichung ihres vierten Albums HOLLOWED im Juni 2016, was zugleich Earth Ships Einstand bei Napalm Records war, folgte eine Release-Tournee mit den Schweden Mammoth Storm und den Hamburgern High Fighter quer durch Europa.

Kurz darauf dreht sich das Besetzungskarussell, Florian Häuser und Marcel Schulz verlassen die Band, und das Quartett schrumpft zurück zum Powertrio. Neben dem festen Kern (Jan und Sabine Oberg) ist Sebastian Grimberg fortan der neue Drummer bei den Berliner Doom-Sludgern.

Fünftes Album in Arbeit

Es folgen weitere Touren als Support für Red Fang, Crowbar und der kanadischen Mantra-Doom Band Zaum sowie einige Festivals, unter anderem Desertfest Antwerpen und London, Stoned From The Underground, Into The Void, Dudefest oder Rock im Wald, bis sich die Band im Juni 2017 erneut in Gitarrist und Sänger Jan Obergs Hidden Planet Studio in Berlin für Album Nummer fünf einschließt, welches voraussichtlich im Frühjahr 2018 erscheinen wird.

Ein Vorgeschmack auf dieses tonnenschwere, fiese Ungetüm wird in Form einer streng limitierten 7″ pünktlich zu der bevorstehenden Tour mit Voivod auf dem kleinen, aber feinen Label Affront Vinyl von Chris Bass (Heaven Shall Burn) am 27.09.2017 erscheinen.

Bei uns könnt ihr die 7″ ab sofort im Stream begutachten: