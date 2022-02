Aaron Lewis (Staind) holt rechtsextremen Kongressabgeordneten auf die Bühne

auch interessant

Staind-Frontman Aaron Lewis begrüßt den republikanischen Kongressabgeordneten Madison Cawthorn aus North Carolina während seines Konzerts am 12. Februar 2022 auf der Bühne. Cawthorn, der als einer der rechtsextremsten Abgeordneten eine nationale Anhängerschaft aufgebaut hat, stellt Lewis als „lieben Freund“ vor.

„Er ist nicht nur der jüngste Kongressabgeordnete aller Zeiten, er macht seinen Scheiß außerdem so gut, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Er bringt ein Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit durch. Er poliert seine verdammten Waffen, während er mit anderen Kongressabgeordneten telefoniert“, schwärmt Lewis. Des Weiteren nennt er Cawthorn einen „verdammten Löwen“.

Empfehlung der Redaktion Matt Heafy infizierte sich zwei Mal mit Corona Modern Metal Trotz zweimaliger Corona-Infizierung bleibt Matt Heafy agil. Unter anderem helfen ihm seine Twitch-Streamings dabei, sich fitzuhalten. Cawthorn, 26, wurde in der Vergangenheit heftig dafür kritisiert, dass er die Kundgebung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump am 06. Januar 2021 unterstützte, die den Sturm auf das Kapitol in Washington schlussendlich provozierte. Auf Twitter schrieb Cawthorn, dass „die Zukunft der Republik von den Handlungen einiger weniger abhängt“. Auch er zählte zu den Kundgebenden an besagtem Tage. In seiner Rede stellte Cawthorn erneut unbegründete Behauptungen über einen Wahlbetrug auf. Außerdem sprach er von der Motivation der Demokraten, republikanische „Stimmen zum Schweigen zu bringen“ und stichelte an, sich nicht weiter zu „verstecken“, sondern stattdessen zu „kämpfen“.

Aaron Lewis selbst, ein ausgesprochen konservativer Musiker, der sich im letzten Jahrzehnt als Solo-Country-Künstler neu erfunden hat, wetterte bereits unzählige Male gegen das „Corona-Regime“. Lewis zweifelte mehrfach die Wirkung der COVID-19-Impfstoffe an.