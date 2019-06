Slipknot: Die meistverwendeten Wörter in den Texten der Band

Lyrics, never, Slipknot, Wordkarte, Wörter

Wer sich schon immer gefragt hat, welches Wort am häufigsten in den Lyrics von Slipknot Verwendung fand, bekommt nun endlich die Antwort: Es ist das Wort "never".