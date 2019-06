Die METAL HAMMER Juli-Ausgabe 2019: Kiss, Baroness, Abbath, Heilung u.v.a.

Kiss

Zum Abschied lassen wir die US-Ikonen Kiss noch einmal hochleben: In einer großen Live-Historie resümiert Autor Frank Thießies, mit welchen Mitteln das geschminkte Quartett das Konzerterlebnis im Rock nachhaltig revolutioniert hat. Zudem befragte er Gene Simmons und Tommy Thayer zu ihren prägendsten Erinnerungen aus knapp fünf glamourösen Jahrzehnten. Den Abschluss unserer vinylgekrönten Titelgeschichte bildet ein Bericht von der Abschiedstournee.

Autorin Christina Wenig sprach mit unseren Soundcheck-Siegern Baroness über deren neues Werk GOLD & GREY.

Festival-Special

Sicherheit ist ein wichtiges Thema im nahenden Open Air-Sommer. Wir haben hinter den Kulissen dazu nachgefragt.

Im persönlichen Gespräch mit der schwierigen Black Metal-Ikone erfährt Gunnar Sauermann Details zu OUTSTRIDER.

Eine der Durchstartergruppen der letzten Jahre bringt ein neues Album auf den Markt. Wir blicken hinter den Hype.

Live

Keep It True, Full Metal Cruise, Desertfest Berlin, The Hellacopters, Katatonia, Samael, Eisbrecher

Studio

Volbeat, Opeth, Destruction, Borknagar

Sonderbeilage

Die Juliausgabe kommt in vier verschiedenen Varianten daher – und zwar mit jeweils einer von vier farbigen Vinyl-Singles! In insgesamt vier verschiedenen Farben, mit jeweils passendem Konterfei eines Band-Mitglieds auf dem Label-Druck sowie entsprechend einem von vier METAL HAMMER-Titelhelden auf dem Heft-Cover präsentieren wir:

die erste Single der Band überhaupt ‘Nothin’ To Lose’ vom Band-betitelten Kult-Debütalbum KISS (1974)

eine der letzten Single-Auskopplungen der Band-Karriere ‘Hell Or Hallelujah’

