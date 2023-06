Abschied von Death Metal-Band Critical Mess

Jetzt heißt es Abschied nehmen! Die Death Metal-Band Critical Mess aus Hannover hat entschieden, sich zu trennen. Am 8. Juli soll ein Abschiedskonzert im Béi Chéz Heinz, in der Heimatstadt der Band, stattfinden.

Ein letztes Mal

„Es wird eine bittersüße Nacht für uns. Wir haben so viele Jahre zusammen verbracht und eine Menge großartiger Erinnerungen gesammelt und Freundschaften schließen können“, sagt Gitarrist Marco Schauff. „Aber wir sind auch aufgeregt für die Zukunft und die neuen musikalischen Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen.“ Das Konzert soll ein letzter Gruß und Dank an die treue Fan-Gemeinschaft der Band sein, aber auch ein Abschiedsgeschenk an sich selbst. Ohne Zweifel erwartet die Critical Mess ein letzter unvergesslicher Abend.

Statement zur Auflösung

Schon im Dezember 2022 gab die Band auf Instagram ihre Entscheidung bekannt, sich aufzulösen. In dem Post heißt es: „Nach viel Diskussion und Abwägung haben wir entschieden, dass Critical Mess im Juni 2023 aufgelöst wird. Wir haben lange und ernsthaft über diese Entscheidung nachgedacht. Die Pandemie hatte einen großen Einfluss auf uns und hat unsere Privatleben, und die Möglichkeit als Band zusammenzuarbeiten verändert. Nach langem Nachdenken und Reflektieren, haben wir entscheiden weiterzuziehen.“

„Wir wollen klarstellen, dass wir diese Entscheidung nicht leicht getroffen haben. Wir sind so dankbar für die Erfahrungen und Gelegenheiten die wir als Band hatten, und sind unseren treuen Fans und Unterstützern wirklich verbunden. Wir haben unglaubliche Erinnerungen machen dürfen, und werden immer mit Freude darauf zurückblicken.“

Critical Mess betonen, dass sie sich in Freundschaft und mit gegenseitigem Respekt trennen. Die Death-Metaller können auf zwei Alben, einige Singles und elf Jahre Band-Geschichte zurückblicken.

