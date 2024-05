AC/DC: Das erste offizielle Foto der neuen Besetzung

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Stevie Young, Brian Johnson, Angus Young und Cliff Williams mit AC/DC live beim Power Trip Festival im Empire Polo Club am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

In wenigen Tagen starten AC/DC ihre heftig herbeigesehnte Europatournee — am 17. Mai geht der Live-Spaß in Gelsenkirchen los. Aus diesem Grund bereiten sich Angus Young und Co. gerade intensiv auf die anstehende Aufgabe vor und schaffen sich ihre aktuelle Setlist drauf. In diesem Zusammenhang hat das Quintett just ein Foto aus dem Proberaum gepostet.

Bereit zum Rocken

„Im Studio, wir bereiten uns auf die Power Up-Tour vor“, ließen vor drei Tagen AC/DC in den Sozialen Medien verlauten, „wir starten in nur einer Woche in Gelsenkirchen.“ Doch damit nicht genug: Denn dieses Bild ist nicht irgendein Bild. Es ist das erste offizielle Foto der Aussie-Rocker in ihrer neuen Besetzung. Ganz links mit schwarzer Schirmmütze auf dem Kopf steht Sänger Brian Johnson. Es folgt Stevie Young an der Rhythmusgitarre, welcher in Fan-Kreisen inzwischen allseits bekannt sein dürfte, hat er doch den 2017 verstorbenen Malcolm Young ersetzt.

Dann sind wir schon bei einem der neuen Mitglieder angelangt: Matt Laug. AC/DC haben sich für diesen Schlagzeuger entschieden, da er bereits reichlich Live-Erfahrung sammeln konnte — mit unter anderem Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakepit und Vasco Rossi. Nicht zum Zug kommen demnach weder Stammtrommler Phil Rudd noch dessen eigentlich logische Vertretung Chris Slade. Weiter geht es mit Bandleader Angus Young. Ganz rechts bleibt noch der zweite Novize in den Reihen der Band: Jane’s Addiction-Bassist Chris Chaney (Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders).

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

